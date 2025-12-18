АО «Башкиравтодор» обязали выплатить долги по налогам: их накопилось на 1,22 млрд рублей

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Межрайонной инспекции № 4 Федеральной налоговой службы к АО «Башкиравтодор» о взыскании задолженности по налогам, пеням и штрафам. Суд постановил взыскать с государственной дорожной компании 1,22 миллиарда рублей.
Налоговая служба подала иск в минувшем феврале, указав, что компания накопила задолженность по нескольким налогам. Основную часть долга составляет налог на добавленную стоимость — 971,3 миллиона рублей. Также компания задолжала по налогу на имущество организаций (18,9 миллиона), транспортному (25,8 миллиона) и земельному (4 миллиона) налогам, налогу на добычу полезных ископаемых (15 миллионов) и водному налогу (70 тысяч). Помимо этого, ИФНС предъявила штрафы на 1 тысячу рублей и пени на сумму 186,2 миллиона рублей.
Несмотря на арест счетов предприятия, средств на них не хватило для погашения задолженности. Налоговая затем направила требования об оплате в Управление федерального казначейства и Министерство финансов Башкирии, где открыты лицевые счета компании, но получила отказ. Оба ведомства сослались на то, что взыскание с таких счетов возможно только на основании судебного решения, что и вынудило ИФНС обратиться в арбитраж.
В судебном заседании АО «Башкиравтодор» признало наличие задолженности в заявленном объеме, и суд удовлетворил требования полностью.
Напомним, что этим летом Арбитражный суд Башкирии признал «Башкиравтодор» банкротом, однако в сентябре это решение было отменено апелляционной инстанцией. Глава Башкирии Радий Хабиров тогда назвал первое решение «возмутительнейшим» и заявил, что через процедуру банкротства была предпринята попытка рейдерского захвата.
