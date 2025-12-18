АО «Башкиравтодор» обязали выплатить долги по налогам: их накопилось на 1,22 млрд рублей

Несмотря на арест счетов предприятия, средств на них не хватило для погашения задолженности. Налоговая затем направила требования об оплате в Управление федерального казначейства и Министерство финансов Башкирии, где открыты лицевые счета компании, но получила отказ. Оба ведомства сослались на то, что взыскание с таких счетов возможно только на основании судебного решения, что и вынудило ИФНС обратиться в арбитраж.