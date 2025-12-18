Ричмонд
Ремонтные работы на ростовской ТЭЦ-2 завершены

Коммунальные службы Ростова мониторят комментарии по поводу проблем с отоплением.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону завершены восстановительные работы на ТЭЦ-2, которые велись с 15 декабря. Именно тогда на объекте произошла авария и жители Западного остались без отопления.

Об окончании работ заявил глава Ростова Александр Скрябин.

— На конец дня итоги следующие — ресурсоснабжающая организация завершила ремонтные работы на «ТЭЦ-2». Параметры теплоносителя восстанавливаются до нормативных значений, — написал он в своем телеграм-канале.

Александр Скрябин также пояснил, что сейчас главная задача — повышение температуры в кранах и батареях каждого дома. Городские службы работают над этим совместно с управляющими компаниями.

— Коммунальными службами осуществляется мониторинг ваших комментариев с адресами отсутствия тепла. Эта информация используется в работе, — добавил глава города.

