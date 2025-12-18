Погода позволяет: в Пермском крае запустили первую ледовую переправу. Фото

Участок соединяет деревню и поселок с идентичными названиями (архивное фото).
В Соликамском округе Пермского края разрешили движение по ледовой переправе. Это первая дорога в регионе, проложенная по ледяному покрову рек, где запустили автомобили в текущем сезоне, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Прикамью.
«В Соликамском городском округе открыта ледовая переправа через реку Кама (поселок Тюлькино — деревня Тюлькино). Грузоподъемность — до пяти тонн», — указано в telegram-канале ведомства.
Спасатели напомнили, выезжать на ледовую поверхность нужно плавно, избегая разгонов и резких торможений, при скорости не более 10 км/ч. Перед выездом на лед необходимо отключить центральную блокировку дверей и расстегнуть ремни безопасности.
На ледовой переправе запрещено останавливаться.