Погода позволяет: в Пермском крае запустили первую ледовую переправу. Фото

В Соликамском округе Пермского края разрешили движение по ледовой переправе. Это первая дорога в регионе, проложенная по ледяному покрову рек, где запустили автомобили в текущем сезоне, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Прикамью.

Участок соединяет деревню и поселок с идентичными названиями (архивное фото).

«В Соликамском городском округе открыта ледовая переправа через реку Кама (поселок Тюлькино — деревня Тюлькино). Грузоподъемность — до пяти тонн», — указано в telegram-канале ведомства.

Спасатели напомнили, выезжать на ледовую поверхность нужно плавно, избегая разгонов и резких торможений, при скорости не более 10 км/ч. Перед выездом на лед необходимо отключить центральную блокировку дверей и расстегнуть ремни безопасности.

На ледовой переправе запрещено останавливаться.