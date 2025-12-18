Специалисты САФУ собрали аудиоколлекцию слов разных диалектов ненецкого языка

«Помимо принципа, чтобы использовать разные диалекты, еще коллеги уделяли внимание, чтобы люди были разного пола и возраста, чтобы максимально разнообразить выборку, — отметил собеседник агентства. — И опять же, для определенных групп пользователей, может быть, лучше услышать мужской голос, для кого-то, наоборот, женский голос. Это в том числе и для комфорта пользователей словаря».