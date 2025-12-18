Ричмонд
Лукашенко сказал готовить в Беларуси кадры новой формации

Лукашенко хочет, чтобы в Беларуси готовили кадры новой формации.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Послании белорусскому народу и парламенту сказал, что в стране следует готовить кадры новой формации.

Глава государства назвал кадры новой формации — главным ориентиром для системы образования.

— Надо больше готовить нано- и биотехнологов, архитекторов и высококлассных конструкторов, — потребовал он.

Здесь же Лукашенко рассказал, что уже с нового учебного года в БГУ начнут готовить специалистов по естественно-научным направлениям. А затем опыт следует масштабировать по всей стране с учетом профиля белорусских вузов.

Глава государства добавил, что белорусская молодежь формирует запрос на актуальные знания. И этим реалиям должны соответствовать белорусские школы и вузы.

Он обратил внимание на проникновение высоких технологий во все сферы жизни, что диктует новые требования. И добавил, что в Беларуси есть своя научная школа с глубокими традициями в математике и информтехнологиях, есть исследователи, инженеры и разработчики мирового уровня.

— НАН Беларуси не должна оставаться в стороне от этой работы, — резюмировал белорусский президент.

А здесь подробнее о том, что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

Также Лукашенко сказал Трампу использовать самое сильное оружие.

В частности, глава республики заявил, что среди беглых за границей сотни агентов Беларуси.

А еще в Послании глава республики назвал себя уходящим президентом.

