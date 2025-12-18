Ричмонд
Самолет разбился в аэропорту Северной Каролины, есть погибшие

Самолет потерпел крушение в аэропорту Стейтсвилл, штат Северная Каролина. По предварительным данным, погибли несколько человек. Экстренные службы работают на месте случившегося. Известно, что воздушная гавань среди прочего предоставляла услуги нескольким гоночным командам NASCAR.

— Мы можем подтвердить, что в региональном аэропорту Стейтсвилла произошел инцидент с воздушным судном. Самолет разбился при посадке. Федеральное управление гражданской авиации проведет расследование инцидента, — передает газета Daily Express.

Самолет авиакомпании UPS потерпел крушение при взлете из международного аэропорта Луисвилла. Инцидент произошел 4 ноября около 17:20 по местному времени, когда лайнер, выполнявший рейс 2976 из Луисвилла в Гонолулу, загорелся и рухнул неподалеку от взлетно-посадочной полосы.

Еще в октябре во время фестиваля «Автомобили и вертолеты» в Калифорнии, рядом с Хантингтон-Бич, также произошло крушение вертолета. Он рухнул на пальму, когда на земле находилось много людей. Пилот и еще четверо человек были доставлены в больницу с различными травмами.