В РНФ назвали самые интересные открытия года российских ученых

Не менее важные открытия были сделаны российскими учеными и в области антропологии и палеогенетики. Группе исследователей из Института археологии и этнографии СО РАН удалось обнаружить в малоизученной Южной галерее алтайской Денисовой пещеры следы присутствия сразу трех видов древних людей — денисовцев, неандертальцев и кроманьонцев, проживавших здесь в разные периоды на протяжении 300 тыс. лет. Все эти открытия, как надеются в РНФ, существенно дополнили научную картину мира.