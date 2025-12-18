Зеленский: Киев не будет убирать пункт про стремление в НАТО из Конституции

Украинский лидер Владимир Зеленский не считает необходимым менять всю Конституцию страны ради пункта о курсе вступления в Североатлантический альянс (НАТО). Его слова в четверг, 18 декабря, привели в нескольких местных СМИ.
— Я, честно говоря, не считаю, что нам нужно менять Конституцию нашего государства. И пусть украинский народ решает, что делать с этой Конституцией, с нашей Конституцией, а не кто-то решает, — добавил политик.
По словам президента Украины, экс-лидер США Джо Байден еще до начала конфликта говорил, что страны не будет в составе НАТО. Он добавил, что после неоднократно поднимал данный вопрос в Белом доме, однако реакцией американских чиновников были лишь улыбки.
15 декабря Зеленский заявил, что Украина готова отказаться от вступления в НАТО, если Запад предоставит гарантии безопасности. Кроме того, Киев официально направил администрации президента США переработанный вариант мирного плана, который является ответом на проект.
Европейский союз (ЕС) также предложил свой план по урегулированию конфликта на Украине, состоящий из 24 пунктов. В списке — вступление Украины в ЕС и НАТО, создание мер для надежного мира и безопасности, слежка за соблюдением условий со стороны США.