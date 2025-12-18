Ричмонд
Симоньян отреагировала на признание почетной гражданкой Краснодара

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян получила звание почетной гражданки Краснодара. Журналистка выразила благодарность за оказанную честь.

Маргарита Симоньян родилась в Краснодаре.

«Мой родной Краснодар признал меня почетной гражданкой. Спасибо за эту невероятную честь», — написала Симоньян в своем telegram‑канале.

О факте присвоения звания сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что Симоньян родилась и училась в краевой столице, стала порядочным журналистом и продолжает активно участвовать в жизни города и региона.

