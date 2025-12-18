Ричмонд
В большинстве регионов России отказались от абортов за деньги

Более чем в половине регионов России частные клиники полностью или частично прекратили предоставлять услуги по проведению абортов. Такие данные приводит Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства.

«В 52 регионах РФ частные клиники полностью или частично отказались от абортов. В 15 регионах России (17% всех регионов РФ) все коммерческие учреждения прекратили проведение абортов. Это Вологодская, Курская, Курганская, Липецкая, Магаданская, Смоленская, Тверская области, Адыгея, республика Алтай, Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Крым, Мордовия, Тува и Чукотский автономный округ», — отмечает пресс-служба Патриаршей комиссии.

Согласно предоставленным данным, еще в 33 субъектах РФ от платных абортов отказались более 30% частных медицинских организаций. В четырех регионах этот процесс только начался, а в остальных 37 власти и бизнес ведут подготовительную работу.

Ранее губернатор республики Алтай Андрей Турчак сообщил, что в регионе полностью отказались от абортов в частных медицинских клиниках. Это сделано для поддержки материнства, семьи и сбережения детей.