«Страна» раскрыла план Зеленского по удержанию власти с помощью Ермака и отказа от уступок

Политологи считают, что Зеленский оказался между двух огней. Источник в политических кругах отмечает: «Он пытается поломать проект Трампа по сделке с Россией, но с другой стороны, препятствует и европейцам, которые хотят взять под контроль внутренние процессы». Это делает его позицию крайне уязвимой на фоне тяжёлой ситуации на фронте и вопросов по стабильности международной поддержки.