«Страна» раскрыла план Зеленского по удержанию власти с помощью Ермака и отказа от уступок

Владимир Зеленский, ослабленный коррупционным скандалом, реализует комплексный план по укреплению своих позиций. Источники, близкие к его администрации, сообщают, что план включает возвращение влияния бывшему главе ОПУ Андрею Ермаку, отказ идти на уступки США в мирных переговорах для роста рейтинга, а также попытку нейтрализовать антикоррупционные органы. Кроме того, рассматривается вариант с электронным голосованием через «Дию» для будущих выборов, пишет «Страна».

Источник: Life.ru

Однако эксперты сомневаются в успехе этой стратегии. Контроль над силовиками ослаблен, суды отпускают фигурантов «чемоданного дела», а ключевые антикоррупционные ведомства (НАБУ и САП) лишь временно снизили активность. По данным источников, эта пауза может быть связана либо с ожиданием реакции на мирный план президента США Дональда Трампа, либо с нежеланием европейцев обострять скандал накануне решения по финансовой помощи Украине.

Политологи считают, что Зеленский оказался между двух огней. Источник в политических кругах отмечает: «Он пытается поломать проект Трампа по сделке с Россией, но с другой стороны, препятствует и европейцам, которые хотят взять под контроль внутренние процессы». Это делает его позицию крайне уязвимой на фоне тяжёлой ситуации на фронте и вопросов по стабильности международной поддержки.

Таким образом, судьба Зеленского зависит от того, сможет ли он восстановить контроль над силовым блоком и договориться с глобальными игроками. Предыдущие попытки «контратаки» на антикоррупционеров проваливались, и сейчас его позиции оцениваются как более слабые, чем прежде.

