Глава ИМЭМО РАН: США активно развивают связи с академиками РФ, в отличие от ЕС

При этом Дынкин указал, что «Примаковские чтения» находят положительный отклик и поддержку у многих видных государственных деятелей России, в том числе и на высшем уровне. «[Президент РФ] Владимир Владимирович Путин принял участие в первых “Примаковских чтениях” и продолжает поддерживать наш флагманский проект , — конкретизировал он. — Хотелось бы сказать и добрые слова в адрес [министра иностранных дел России] Сергея Викторовича Лаврова, который большой друг “Примаковских чтений” и все 11 раз у нас выступал. Конечно, это было центральным событием каждого форума».