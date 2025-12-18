«Со мной что-то не так»: Богатырев намекнул на причину расставания с Арнтгольц

Актер Марк Богатырев в интервью для YouTube-канала «Откройте, Давид!» намекнул, что расставание с Татьяной Арнтгольц произошло из-за его психологических проблем, которые у него развились из-за отсутствия примера полноценной семьи в детстве.
По словам Богатырева, его воспитанием занималась бабушка, в то время как родители минимально участвовали в его жизни. Он отметил, что этот детский опыт продолжает влиять на его взгляды. Артист подчеркнул, что ему до сих пор сложно понять принципы построения здоровых отношений.
— Когда у тебя нет родителей, а у других есть, тсюда идет ощущение, что, наверное, со мной что-то не так, — добавил Богатырев.
Актер 12 ноября подал заявление на развод с супругой, с которой он прожил вместе пять лет, в Лефортовский суд города Москвы. Позже Богатырев прокомментировал свое решение, рассказав, что «время всегда расставляет все на свои места». Кроме того, он намекнул поклонникам на большие перемены в личной жизни.
Богатырев и Арнтгольц познакомились на съемочной площадке сериала «Наживка для ангела», а в 2020 году втайне поженились. Как развивались отношения звездной пары и что известно о разводе — в материале «Вечерней Москвы».