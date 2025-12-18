«Со мной что-то не так»: Богатырев намекнул на причину расставания с Арнтгольц

Актер 12 ноября подал заявление на развод с супругой, с которой он прожил вместе пять лет, в Лефортовский суд города Москвы. Позже Богатырев прокомментировал свое решение, рассказав, что «время всегда расставляет все на свои места». Кроме того, он намекнул поклонникам на большие перемены в личной жизни.