«60+»: Дибров рассказал, что теперь предпочитает более взрослых женщин

Ранее Диброва раскритиковали за неэтичное поведение. Журналист появился в общественном месте с расстегнутой ширинкой. Нарколог и психиатр Василий Шуров отметил, что журналист мог быть нетрезв в момент, когда вышел из автомобиля с расстегнутой ширинкой. Дело в том, что спиртное блокирует центры поведения, из-за чего человек начинает делать то, «чего ему не хватило».