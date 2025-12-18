«60+»: Дибров рассказал, что теперь предпочитает более взрослых женщин

Российский телеведущий Дмитрий Дибров раскрыл, какой тип женщин ему нравится на данный момент. Своим мнением в четверг, 18 декабря, он поделился в беседе с Gazeta.ru.
Журналист отметил, что теперь его привлекают женщины постарше. Он также привел в пример свою звездную приятельницу Лолиту Милявскую, которой в ноябре исполнилось 62 года.
— Помоложе — нет, не хочу. Взрослые женщины нравятся, шестьдесят плюс. Вот Лолита, моя подруга. Мне же 66 лет, — цитирует Диброва издание.
Ранее Диброва раскритиковали за неэтичное поведение. Журналист появился в общественном месте с расстегнутой ширинкой. Нарколог и психиатр Василий Шуров отметил, что журналист мог быть нетрезв в момент, когда вышел из автомобиля с расстегнутой ширинкой. Дело в том, что спиртное блокирует центры поведения, из-за чего человек начинает делать то, «чего ему не хватило».
Кроме того, Дибров, который недавно оказался в центре скандала из-за развода с женой Полиной, сорвался на журналистку, спросившую его о наличии любовниц.
Телеведущий и его жена Полина официально развелись. Заседание, на котором присутствовали их адвокаты, прошло в судебном участке № 163 Одинцовского района Подмосковья. Расторжение брака прошло в мировом суде, что указывает на отсутствие споров между супругами.