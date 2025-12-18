Ричмонд
Арестована бизнесвумен, травившая детей ягодами

Колумбийскую бизнесвумен, обвиняемую в убийстве двух школьниц, задержали в Лондоне. Её местонахождение выдали кадры с бутылкой британской воды, сообщает The Mirror.

54-летнюю Зульму Гусман Кастро арестовали после того, как она дала интервью колумбийскому телеканалу. На записи она пила воду из бутылки бренда Buxton. Это навело полицию на мысль, что подозреваемая скрывается в Великобритании.

16 декабря её обнаружили и доставили в больницу. По предварительным данным, женщина пыталась покончить с собой. Сейчас она находится под арестом, вскоре её экстрадируют в Колумбию.

По версии следствия, Кастро отравила четырёх подростков в Боготе в апреле 2025 года. Она прислала им посылку с шоколадной малиной, пропитанной ядом таллием. От отравления погибли 14-летняя Инес де Бедут и 13-летняя Эмилия Фореро, двое других подростков выжили.

Следствие считает, что мотивом мог быть тайный роман бизнесвумен с отцом одной из погибших.

