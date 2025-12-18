Россияне хотят меньше бюрократии в решении соцвопросов, заявил Песков

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Россияне хотят, чтобы было меньше бюрократии в решении социальных вопросов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Люди хотят, чтобы все вопросы, связанные с социальным обеспечением, решались быстро, решались автоматом, люди хотят, чтобы было меньше бюрократии. Это право людей. Это право людей и обязанность государства слышать эти проблемы, эти решения ищутся. Можно ли в один прекрасный год решить все проблемы так, чтобы не получить ни одного вопроса — к сожалению нет», — сказал Песков в эфире «России 1».
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, выйдет в эфир в пятницу в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в 2024-м, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.