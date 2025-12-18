Россияне хотят меньше бюрократии в решении соцвопросов, заявил Песков

«Люди хотят, чтобы все вопросы, связанные с социальным обеспечением, решались быстро, решались автоматом, люди хотят, чтобы было меньше бюрократии. Это право людей. Это право людей и обязанность государства слышать эти проблемы, эти решения ищутся. Можно ли в один прекрасный год решить все проблемы так, чтобы не получить ни одного вопроса — к сожалению нет», — сказал Песков в эфире «России 1».