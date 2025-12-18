Команда БГУ вышла в финал чемпионата мира по программированию среди студентов

В состав команды вошли второкурсники Матвей Вылегжанин, Андрей Соболенко и третьекурсник Дмитрий Анташкевич. Это стало возможным благодаря успешному выступлению студентов БГУ в полуфинале чемпионата среди вузов Северной Евразии, который прошел 15−17 декабря в Санкт-Петербурге. Студенты БГУ уже в 25-й раз выходят в финал этого авторитетного состязания. За их плечами — золото (2004), бронза (2008) и три серебра (2012, 2013, 2021).