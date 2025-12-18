Команда БГУ вышла в финал чемпионата мира по программированию среди студентов

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Команда факультета прикладной математики и информатики (ФПМИ) БГУ вышла в финал чемпионата мира по программированию (ICPC) среди студентов сезона-2025/26. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе БГУ.
В состав команды вошли второкурсники Матвей Вылегжанин, Андрей Соболенко и третьекурсник Дмитрий Анташкевич. Это стало возможным благодаря успешному выступлению студентов БГУ в полуфинале чемпионата среди вузов Северной Евразии, который прошел 15−17 декабря в Санкт-Петербурге. Студенты БГУ уже в 25-й раз выходят в финал этого авторитетного состязания. За их плечами — золото (2004), бронза (2008) и три серебра (2012, 2013, 2021).
Всего участниками состязания стали более 300 сборных из Беларуси, России, Казахстана, Грузии, Армении, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Из их числа в финал прошли студенты 17 вузов. Беларусь в финале представит также команда БГУИР.
В полуфинале студентам-программистам в течение пяти часов необходимо было решить 12 задач разного уровня сложности, а также разработать математические модели и алгоритмы решения, доказать их правильность и оптимальность, написать программу на одном из языков программирования и проверить результат в автоматизированной тестирующей системе. -0-