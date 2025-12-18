Пенсионерка из Тулы применила «схему Долиной» и получила уголовное дело

Ранее Life.ru сообщал, что в рамках масштабного дела о квартире Ларисы Долиной выявили сеть дропперов — посредников, через чьи счета мошенники вывели около 100 миллионов рублей. Суд обязал нескольких таких фигурантов вернуть деньги по иску о неосновательном обогащении, так как они не смогли доказать законность поступлений на свои счета, ссылаясь, например, на потерю телефона с банковскими приложениями. Эксперты отмечают, что в подобных схемах владельцы счетов часто соглашаются на переводы за небольшой процент или сами становятся жертвами аферистов, но по закону несут ответственность за движение средств.