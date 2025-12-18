Пенсионерка из Тулы применила «схему Долиной» и получила уголовное дело

Изначально 70-летняя женщина на самом деле стала жертвой мошенников, которые уговорили её продать квартиру. Она выручила за жильё 1,6 миллиона рублей и заподозрила неладное: деньги злоумышленникам отправлять не стала. Впрочем, придуманный ей способ выйти из ситуации оказался не лучше — она не стала ни съезжать из квартиры, ни возвращать покупателю средства, потратив их на себя.
Через два месяца после сделки пенсионерка обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной, сославшись на то, что её обманули мошенники. Похоже, что правоохранительные органы на эту историю не купились — полиция возбудила в отношении женщины уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». По такому обвинению могут дать до 10 лет тюрьмы.
Ранее Life.ru сообщал, что в рамках масштабного дела о квартире Ларисы Долиной выявили сеть дропперов — посредников, через чьи счета мошенники вывели около 100 миллионов рублей. Суд обязал нескольких таких фигурантов вернуть деньги по иску о неосновательном обогащении, так как они не смогли доказать законность поступлений на свои счета, ссылаясь, например, на потерю телефона с банковскими приложениями. Эксперты отмечают, что в подобных схемах владельцы счетов часто соглашаются на переводы за небольшой процент или сами становятся жертвами аферистов, но по закону несут ответственность за движение средств.
