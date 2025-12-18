Ричмонд
Гришачева: активнее всего в дейтинге мужчины в возрасте 30−40 лет

Общее соотношение пользователей на рынке приложений для знакомств составляет около 60 процентов мужчин и 40 процентов женщин.

Источник: Аргументы и факты

Мужчины проявляют большую активность в поиске партнеров через приложения для знакомств в 2025 году, чем женщины. Об этом «Газете.Ru» сообщила генеральный директор одного из сервисов знакомств Анна Гришачева.

По ее словам, общее соотношение пользователей на рынке дейтинга составляет около 60 процентов мужчин и 40 процентов женщин. Эксперт отметила, что наиболее активной аудиторией остаются люди в возрасте от 30 до 40 лет, которые часто начинают осознанно искать партнера для создания семьи.

Гришачева уточнила, что точное количество образовавшихся пар подсчитать сложно, но в ее сервисе ежемесячно более тысячи профилей удаляется с пометкой «нашел пару». Она также подчеркнула, что успешность знакомств напрямую зависит от полноты заполнения профиля, включая фотографии, ответы на вопросы и психологический тест.

Ранее сообщалось, что молодежь начала экономить на свиданиях.