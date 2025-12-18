Гришачева: активнее всего в дейтинге мужчины в возрасте 30−40 лет

По ее словам, общее соотношение пользователей на рынке дейтинга составляет около 60 процентов мужчин и 40 процентов женщин. Эксперт отметила, что наиболее активной аудиторией остаются люди в возрасте от 30 до 40 лет, которые часто начинают осознанно искать партнера для создания семьи.