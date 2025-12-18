Минтруда сказало, что 3,5 миллиона белорусов получают пенсии и соцвыплаты

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала, сколько людей в Беларуси получают социальные выплаты, передает пресс-служба ведомства.
Так, глава Минтруда рассказала, что ежемесячно социальные выплаты получают около 3,5 миллионов человек в Беларуси. На их финансирование выделяется свыше 2 миллиардов белорусских рублей.
При этом Павлюченко рассказала об активном развитии цифровой платформы социально-трудовой сферы, ядром которой является Государственная информсистема социальной защиты. И добавила, что ведомство активно развивает два ключевых пользовательских интерфейса данной системы: новый Портал соцзащиты и мобильное приложение ФСЗН.
— В следующем году мы запустим сервис проактивного назначения пенсий детям-инвалидам и молодым инвалидам, — добавила министр.
И пояснила, что уже сейчас сервис тестируют во взаимодействии с учреждениями здравоохранения.
А в планах Минтруда — максимальная цифровизация поддержки по всем жизненным событиям. Например, в вопросах семейного капитала, получения статуса многодетной семьи, нуждаемости господдержке и т.д.
