Минтруда сказало, что 3,5 миллиона белорусов получают пенсии и соцвыплаты

Минтруда сказало, сколько белорусов получают социальные выплаты.

Источник: Комсомольская правда

Министр труда и социальной защиты Наталия Павлюченко рассказала, сколько людей в Беларуси получают социальные выплаты, передает пресс-служба ведомства.

Так, глава Минтруда рассказала, что ежемесячно социальные выплаты получают около 3,5 миллионов человек в Беларуси. На их финансирование выделяется свыше 2 миллиардов белорусских рублей.

При этом Павлюченко рассказала об активном развитии цифровой платформы социально-трудовой сферы, ядром которой является Государственная информсистема социальной защиты. И добавила, что ведомство активно развивает два ключевых пользовательских интерфейса данной системы: новый Портал соцзащиты и мобильное приложение ФСЗН.

— В следующем году мы запустим сервис проактивного назначения пенсий детям-инвалидам и молодым инвалидам, — добавила министр.

И пояснила, что уже сейчас сервис тестируют во взаимодействии с учреждениями здравоохранения.

А в планах Минтруда — максимальная цифровизация поддержки по всем жизненным событиям. Например, в вопросах семейного капитала, получения статуса многодетной семьи, нуждаемости господдержке и т.д.

Тем временем Александр Лукашенко возмутился очередями за талонами в поликлиниках.

Еще белорусский президент сказал готовить в Беларуси кадры новой формации.

А здесь подробнее о том, что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

Еще белорусский лидер раскритиковал качество и стоимость мобильной связи в Беларуси: «Отговорки больше не принимаются!».

