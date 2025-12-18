VR-фермы, BulbaTech, гоночный грузовик. Чем удивляет выставка «Моя Беларусь»?

С 19 декабря по 23 февраля Минский международный выставочный центр (ММВЦ) превратится в сердце современной Беларуси: свои двери открывает выставка «Моя Беларусь». В эти дни жители и гости нашей страны могут исследовать инновации, культурные открытия и полностью погрузиться в достижения республики. Восемь тематических блоков — от «Двигателя экономики» и «Прогрессивной медицины» до «Спортивного Олимпа» и «Умного земледелия» — дополнены туризмом регионов, иммерсивными инсталляциями с порами года и грандиозной культурной программой. Это не просто экспозиция, а высокотехнологичное путешествие в завтрашний день, и каждый белорус унесет оттуда частичку гордости за родную землю. Рассказываем, что нового в выставочной программе этого года и как туда попасть.
«Здесь приходит понимание, что мы представляем из себя как страна». Делегаты ВНС о выставке «Моя Беларусь».
«Моя Беларусь»: инсталляции, инновации, вдохновение.
При входе в ММВЦ взгляд сразу приковывает главная фотозона — большая карта Республики Беларусь, выполненная в формате экологической инсталляции. На ней обозначены реки, озера, леса и знаковые объекты, возведенные в столице и регионах за годы независимости. Именно она встречает гостей в этом году на пороге выставки (в прошлом году всех приветствовал объемный аист — символ нашей страны). С обратной стороны возвышается могучий дуб, где каждый гость может оставить свое пожелание на специальных открытках. Они находятся здесь же, у инсталляции.
Посетители прошлой экспозиции активно делились впечатлениями, оставили много отзывов и пожеланий, и все это организаторы постарались учесть при подготовке новой версии выставки. Наблюдения и отзывы легли в основу обновленной концепции: в ней отражено все многообразие достижений нашей страны с уверенным прицелом на будущее. Образ современной, комфортной и устремленной вперед Беларуси с передовыми технологиями стал лейтмотивом всей выставки. На будущее нацелена каждая из представленных экспозиций.
«Небывалый ажиотаж во время первого сезона выставки достижений суверенной страны “Моя Беларусь” в прошлом году показал, что белорусам есть чем гордиться и что показать», — отметила заместитель директора по выставочной деятельности государственного предприятия «БелЭкспо» Виктория Агафонова.
В этом году выставку постарались сделать еще более интерактивной, яркой и максимально высокотехнологичной. Изменены дизайн и конфигурация экспозиционного пространства: теперь оно разделено на три ключевые части — зону культурных проектов, отраслевые экспозиции, а также фотозоны и инсталляции. Особой изюминкой стала возможность не только увидеть, но и ощутить красоту белорусской земли в разные поры года: в экологической инсталляции с полным погружением, войдя внутрь, можно почувствовать весну, лето, осень и зиму — услышать звуки, увидеть смену красок, ощутить характерные ароматы.
Виктория Агафонова добавила, что основная экспозиция включает восемь тематических блоков, которые отражают ключевые акценты в развитии нашей страны на ближайшую пятилетку с упором на передовые решения в важнейших отраслях экономики. Все это дополняют иммерсионные технологии, эффекты дополненной реальности, виртуальные активности и интерактивные стенды, делающие знакомство с экспозицией динамичным и живым. Более подробная информация о том, как именно называются отраслевые экспозиции и подвесные инсталляции, доступна на сайте моябеларусь.бел.
В двух залах располагается основная экспозиционная часть. Один зал посвящен отраслевым достижениям и инновациям, другой — культурному наследию. В малом зале представлена экспозиция, нацеленная на туризм: здесь отражены все 13 видов туризма в Республике Беларусь, а также богатое региональное историко-культурное наследие. Регионы и Национальное агентство по туризму представлены в одном пространстве.
По принципу прошлого года Министерство культуры обеспечивает насыщенную культурную программу по пятницам, субботам и воскресеньям. В зоне культурных проектов будет проходить настоящий марафон творчества и развлечений: концерты известных и народных коллективов, выступления заслуженных артистов из Минска и регионов, театральные постановки, кинопоказы и множество других событий. В нынешнем году эта зона дополнилась выдвижной трибуной-трансформером более чем на 1,8 тыс. мест, что позволит разместить еще больше зрителей и создать атмосферу большого праздника.
«К слову, в прошлом году выступления ведущих заслуженных и народных, а также любительских коллективов страны собирали аудиторию более 600 человек, посмотрим, каким будет интерес у белорусского зрителя в этот раз», — обратила внимание Виктория Агафонова.
Она рассказала, что уже 19 декабря с 18.00 до 20.00 всех желающих приглашают на концерт Заслуженного коллектива Республики Беларусь «Национальный академический концертный оркестр Беларуси имени М. Я. Финберга». Это яркое музыкальное событие станет отличным началом новогодних торжеств.
20 и 21 декабря пройдут концерты творческих коллективов и исполнителей Гомельской области. 20 декабря, в субботу, с 12.00 до 14.00 ждет детское интерактивное новогоднее представление и работа «Города мастеров» — пройдут увлекательные мастер-классы и новогоднее представление для детей. В тот же день с 17.00 до 20.00 состоится концерт творческих коллективов Гомельской области под названием «Жывая спадчына Гомельшчыны».
На следующий день, 21 декабря, с 12.00 до 14.00 повторится детское интерактивное новогоднее представление и работа «Города мастеров», а с 17.00 до 20.00 выступит Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Гомельский областной драматический театр» с программой «Мы не забудем никогда…».
Выставка «Моя Беларусь» — высокотехнологичная, интерактивная и гостеприимная. Это пространство, где достижения и инновации соседствуют с традициями и культурой, а каждый гость может не только увидеть страну такой, как она есть сегодня, но и почувствовать, какой она станет завтра.
Выставку можно посетить с 19 декабря 2025 года по 23 февраля 2026 года — целых два месяца открытий и вдохновения. Со вторника по пятницу двери будут открыты с 12.00 до 20.00, в субботу, воскресенье и по праздникам — с 11.00 до 21.00. Понедельник объявлен техническим днем для подготовки новых сюрпризов, а 31 декабря и 1 января станут выходными — временем для встречи Нового года в семейном кругу.
От VR-ферм к космическим спутникам: чем удивят экспоненты?
Тематических зон в отраслевой части выставки восемь — «Двигатель экономики», «Технологии безопасности», «Фундамент прочности», «Наука и инновации», «Прогрессивная медицина», «Спортивный Олимп», «Энергия для жизни», «Умное земледелие».
Министерство промышленности станет одним из ключевых участников масштабной выставки достижений «Моя Беларусь», представив себя в тематической зоне «Двигатель экономики». Центральная экспозиция Минпрома, выстроенная по принципу «от сырья к готовому изделию», займет ядро выставочного пространства и покажет, как из металла, деталей и компонентов рождаются современные машины, техника и высокотехнологичная продукция. Посетители смогут увидеть весь спектр возможностей отрасли — от тяжелого машиностроения и металлургии до микроэлектроники, оптики и бытовой техники, проследив всю цепочку превращения идеи в готовый продукт.
Стенд дополнит богатая палитра реальных образцов и макетов: капотный спортивный автомобиль МАЗ, трактор МТЗ, седельный тягач МАЗ-Х, модели техники МАЗа, БЕЛАЗа, МТЗ, «АМКОДОРа», «БЕЛДЖИ», «Гомсельмаша», «БКМ Холдинга», «Бобруйскагромаша», «Лидсельмаша». Рядом будут представлены двигатели, кабины, автокомпоненты, шестерни, подшипники и узлы, а также достижения микроэлектроники и оптики — микросхемы, платы, сенсоры, модули, приборы и мониторы. Особую атмосферу создаст интерактив: фотозона «Литейка» с костюмом сталевара, «живая статуя», VR-симуляторы гонки на МАЗе и сборки двигателя, тренажер трактора BELARUS, квесты и игры для детей, а также яркие мультимедийные решения завода ATLANT и «Горизонта». Эта зона станет живым доказательством того, как труд, знания и инновации белорусских промышленников превращают идею в реальную силу, двигающую экономику страны вперед, и подарит каждому гостю ощущение гордости за отечественную индустрию.
В зоне «Двигатель экономики» также ярко представлен концерн «Белнефтехим», демонстрирующий мощь нефтехимической отрасли как ключевого драйвера национальной экономики. Гости смогут увидеть полный цикл — от добычи и переработки нефти до высокотехнологичных продуктов: бензин, дизель, полимеры, удобрения, шины и фармацевтические субстанции, воплощенные в интерактивных инсталляциях, моделях заводов.
В блоке «Умное земледелие» расположилась масштабная инсталляция «От региона к столу» — огромная подсвеченная карта Беларуси, где по областям расставлены символы национального качества: сыры, колбасы, крупы, плодоовощная продукция и кондитерские изыски. Здесь каждый посетитель узнает, где именно рождаются любимые бренды, сколько международных наград они собрали, и ощутит настоящую географию вкуса родной земли. Рядом возвышается «Визуальная шкала времени» — две стеклянные колбы «Тогда» и «Сейчас», где объемы производства ключевых продуктов за последние 30 лет оживают в ярком контрасте прошлого и триумфа настоящего, а витрины «От сырья к продукту» показывают, как из одного зернышка или семечка возникают десятки сокровищ на полках магазинов.
Современные агротехнологии здесь пульсируют жизнью — VR-фермы переносят в поля, роботы-доильщики и агродроны демонстрируют автоматизацию, а платформы «МоеПоле» с ИИ-агрономом позволяют заглянуть в сердце производства. ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация» порадует макетом завода и экранами, оживающими от ИИ-контента. Семьи с детьми окунутся в веселые квесты, мини-лаборатории, фотозоны среди колосьев и «Шляпу выбора» с роботом-советчиком по профессиям. А гастрономический апофеоз ждет в виде гигантских сырков, трехметровых колбас, огромных караваев и килограммового сырного мороженого для дегустации — новинки молочной продукции, безлактозные коктейли, сгущенка, хлебобулочные и мясные изделия раскрываются через QR-коды на муляжах, уводящие на сайты ведущих белорусских предприятий.
В тематической зоне «Фундамент прочности» представлены четыре министерства — архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций, связи и информатизации. Они сплели единую историю комфортной жизни в современном городе. Стенд, воплощенный всего за две недели от идеи до реальности, ведет гостей через «коридор времени»: от стилизованного интерьера 1960−70-х с аутентичной мебелью, ковром на стене и фасадами хрущевки к сияющему настоящему с умными домами, цифровыми ЖКХ-решениями, умными домофонами и платформами расчета себестоимости услуг. Дополняется все видеорядом восстановления городов после войны, показывая знаковые объекты вроде аэропортов, а фотозоны и игровые площадки превращают пространство в детский рай.
«Мы изначально хотели создать пространство, ориентированное в том числе на детей, — зону активности. Здесь есть детская площадка, место, где можно строить дом из кубиков, играть в шахматы, рисовать. С другой стороны расположен телевизор с мультимедийным контентом. Когда стенд заработает в полном объеме, дети смогут кататься на машинках, знакомиться с дорожными знаками, разметкой, играть на площадке, а потом смотреть обучающие мультфильмы. Показываем, например, новый мультсериал “Цель 99” из девяти серий. Он в простой, понятной детям форме объясняет, как правильно сортировать коммунальные отходы: пластик, бумагу, батарейки и другие фракции. Кроме того, к телевизору подключена игровая консоль: раз в два часа детям будут выделять по полчаса на игру в Minecraft», — пояснил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.
Тут же Минтранс разместил впечатляющие модели авиации, автомобильного, водного, железнодорожного транспорта и даже метрополитена, создавая панораму, где сходятся все пути страны. Каждая модель рассказывает свою историю — от небесных высот до рельсовых магистралей, приглашая гостей ощутить ритм движения, который связывает регионы в единое целое.
В тематической зоне «Наука и инновации» гости отправляются в увлекательный экскурс от глубин исторического прошлого к вершинам современных открытий. Стенд Национальной академии наук знакомит посетителей с ключевыми достижениями академической науки: искусственными кристаллами рубинов и сапфиров, разработками в оптике и микроэлектронике, биотехнологиями, новыми фармацевтическими препаратами и субстанциями, особенно для лечения онкологии. Кульминация — макет разрабатываемого спутника, вся начинка которого создана в академических институтах. Уже под Новый год его запустят на орбиту.
«Такие выставочные мероприятия способствуют популяризации науки. Стенд Академии наук увлечет и молодежь, и детей. В целом экспозиция формирует гордость за Беларусь. Все министерства и отрасли представили свои высокотехнологичные разработки: аппаратуру, машины, новые технологии. Это показывает, что мы не просто сохраняем страну, а активно ее развиваем», — отметил главный ученый секретарь НАН Беларуси Василий Гурский.
Соорганизатором зоны вместе с НАН выступает Государственный комитет по науке и технологиям (ГКНТ). Коллективный стенд ГКНТ входит в тематический блок «Инновационная инфраструктура и вузовская наука». Здесь представлены разработки вузов Министерства образования, резидентов технопарков и Парка высоких технологий.
Особый акцент сделан на интерактивных проектах. Посетители смогут опробовать навигационную систему Belarus TTZ для тракторов с ИИ-помощниками «Цифровой инженер» и «Цифровой агроном» через тренажер и VR-очки. Комплекс для обучения операторов БПЛА от БГУИР позволит отработать полеты и маневры. Тренажер по сборке электрощитового оборудования в VR от резидента ПВТ поможет освоить монтаж и кабельные работы. «Умное зеркало» от Минского радиотехнического колледжа покажет функции будильника, таймера и календаря с дистанционным управлением. Система СКУД-АЛКО протестирует контроль алкоголя у водителей и операторов.
На стенде — также инновации умного сельского хозяйства: BurenkaTech, BulbaTech и AgroFly. Мультисервис MetaEra обеспечит электронный обмен документами между Беларусью, Россией и Казахстаном. Для гостей запланированы демонстрации: опыты по химии и физике от студентов вузов (токи Фуко, трансформатор Теслы), психофизиологическое тестирование в VR от БГУ, дегустация «Еда умного города» от УП «УНИТЕХПРОМ БГУ». Для детей запланированы викторины, квизы и интерактивные игры.
В тематической зоне «Энергия для жизни» раскрывается «анатомия энергии» — внутренний организм национальной энергосистемы, где Белорусская АЭС предстает как ритмичное сердце, обеспечивающее стабильный пульс для жизни страны, населения и будущего.
«Благодаря ей развиваются электрические сети, включая новые линии электропередач на 20 кВ. На сегодня у нас около 1,4 тыс. цифровизированных подстанций и 10 полностью цифровых подстанций. Гости могут виртуально посетить Лукомльскую ГРЭС и Витебскую ГЭС, полетать на дронах с газоанализатором или нырнуть с подводным аппаратом для обследования газопроводов», — рассказала начальник отдела защиты персональных данных филиала «Центр кибербезопасности» «Минскэнерго» Екатерина Борбашова.
Зона Госэнергогазнадзора учит безопасному использованию газа и электричества. В блоке также представлена сеть зарядных станций SKAT, которая дополняется домашней версией — «Капелькой», доступной для индивидуального использования. Посетители увидят электромобили, электромотоциклы, электросамокаты и велосипеды, познакомятся с реальными энергетиками и узнают о их профессии — незримой, но важной работе. Екатерина уверена: стенд ждет большой поток гостей от взрослых, ищущих знания, до детей, открывающих мир энергии.
В зоне «Прогрессивная медицина» представлено все здравоохранение страны: университеты, клиники, республиканские научно-практические центры, фармация от ретроаптеки до современной, производители оборудования вроде «Медтехноцентра». Особое место занимает Белорусский государственный медицинский университет с проектом «Запусти сердце» — симуляторами сердечно-легочной реанимации для школьников и студентов, дающими мгновенную обратную связь и мотивирующие новое поколение «гаджетчиков» к профессии медика.
Здесь же виртуальный симулятор УЗИ совмещает серую картинку аппарата с анатомическим срезом, помогая понять хаос теней, а тренажеры позволяют бесконечно практиковаться без риска для пациентов. Экранный симулятор пациента ведет по полному протоколу: сбор анамнеза, анализы, диагностика, лечение с итоговой оценкой выполнения. С 2014 года симуляционные центры есть во всех вузах и колледжах Беларуси.
В тематической зоне «Технологии безопасности» на стенде Министерства внутренних дел собраны подразделения ГАИ, Академии МВД, Департамента охраны, отряды милиции особого назначения, внутренние войска и спецподразделения «Алмаз». Здесь представлены профориентационные материалы по специализированным лицеям, вузам и Могилевскому институту МВД, а гости могут опробовать интерактивы: VR-тренажер регулировщика для отработки навыков на оживленном перекрестке, программно-аппаратный комплекс распознавания лиц и оптико-электронный комплекс для оттачивания навыков прицеливания из пистолета Макарова. Департамент охраны раскрывает четыре направления: охрану объектов и жизнедеятельности с демонстрацией систем, их стоимости и установки для предприятий и квартир. На стенде также представлена техника — квадроцикл для патрулирования пересеченной местности, водохранилищ и лесополос, симулятор управления мотоциклом из Патриотического центра в Заславле, а также мотоцикл Минского моторного завода для ГАИ.
«Выставка уже не первая для МВД. Она особенно популярна у молодежи и детей благодаря интерактиву, форме и вооружению, привлекая к службе и учреждениям образования», — рассказал начальник отдела информационно-пропагандистской работы и социально-правовой деятельности УИР МВД Дмитрий Ткачик. — Такие события формируют интерес к профессии и службе в органах внутренних дел".
В этой же зоне МЧС раскрывает комплексный подход к безопасности: от современной экипировки спасателей и научных разработок Университета гражданской защиты с НИИ пожарной безопасности до подготовки специалистов, профориентации и формирования культуры безопасности среди населения. Гости увидят, как система работает на всех уровнях — от науки и обучения до профилактики и реагирования на ЧС, с акцентом на интерактив и визуальные эффекты вроде света, дыма и голографических проекций. Экспозиция разделена на тематические зоны: в одной — экипировка пожарных с визуальными эффектами, где можно пройти электронные тесты по безопасности и отработать вызов спасателей на планшете. Семейная зона предлагает игры и конкурсы для закрепления навыков безопасного поведения. В VR-зоне тренажер VERS моделирует тушение пожаров в реалистичных условиях, а инсталляция «Пожарная машина» с макетом показывает снаряжение и оборудование, дополненная фотозоной и видео.
Для детей — квест в задымленном помещении с поиском предметов и освоением действий при пожаре, плюс LED-экран с роликами. Завершает все фотозона с квадроциклом и кинологами МЧС, превращая стенд в живое пространство, где безопасность становится увлекательным открытием для всех возрастов.
В другом зале представлена тематическая зона «Традиции и культурное наследие». Там, на стенде Национального агентства по туризму гости погружаются в уютную релакс-зону, где открывается вся палитра туристических сокровищ страны и показываются видеоролики о туристическом потенциале страны. QR-коды ведут к реставрированным жемчужинам Беларуси — Косовскому замку, усадьбам, дворцам, — а Институт истории НАН Беларуси демонстрируют сенсацию: артефакты возрастом 400 тыс. лет, отодвигающие историю заселения страны на века назад.
Каждая область представляет свои ресурсы с акцентом на конкретном виде туризма — от бизнес- и экотуризма до культурного и активного, — стилистически объединенные витражами, оформленными в стиле белорусской вытинанки, которая в 2024 году была включена в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Гости могут ознакомиться и забрать с собой свежие туристические карты и брошюры по всем направлениям, чтобы воплотить мечты о путешествиях по родным просторам не только онлайн, но и в реальности.
Как добраться до выставки в ММВЦ?
С 19 декабря в дни работы выставки «Моя Беларусь» будут курсировать дополнительные автобусы. Специальные маршруты от метро: № 912э — от станции метро «Академия наук» и № 962э — от станции метро «Пушкинская».
Режим работы автобусов: в будние дни — с 10.30 до 21.00, интервал движения около 15 минут, а в выходные и праздничные дни — с 09.00 до 22.00, интервал движения около 10 минут.
В расписании движения автобусов № 912э и № 962э возможны изменения. Актуальную информацию следует уточнять на сайте государственного предприятия «Минсктранс».
Фото Максима ГУЧЕКА,
БЕЛТА. -0-