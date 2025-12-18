VR-фермы, BulbaTech, гоночный грузовик. Чем удивляет выставка «Моя Беларусь»?

«Мы изначально хотели создать пространство, ориентированное в том числе на детей, — зону активности. Здесь есть детская площадка, место, где можно строить дом из кубиков, играть в шахматы, рисовать. С другой стороны расположен телевизор с мультимедийным контентом. Когда стенд заработает в полном объеме, дети смогут кататься на машинках, знакомиться с дорожными знаками, разметкой, играть на площадке, а потом смотреть обучающие мультфильмы. Показываем, например, новый мультсериал “Цель 99” из девяти серий. Он в простой, понятной детям форме объясняет, как правильно сортировать коммунальные отходы: пластик, бумагу, батарейки и другие фракции. Кроме того, к телевизору подключена игровая консоль: раз в два часа детям будут выделять по полчаса на игру в Minecraft», — пояснил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Андрей Ромашко.