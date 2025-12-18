2:1 на выезде: «Салават Юлаев» обыграл «Северсталь»

Сегодня, 18 декабря, в Череповце «Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» со счетом 2:1 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Победу гостям обеспечили Александр Жаровский (забросил шайбу в ворота соперников на третьей минуте матча) и Максим Кузнецов (7). За команду хозяев отличился лишь Данил Веряев (20).
«СЮ» после 36 игр с 33 очками занимает восьмую строчку турнирной таблицы Восточной конференции.
Следующий матч уфимского клуба состоится уже послезавтра — 20 декабря. Команда схлестнется в столице Башкирии с казанским «Ак Барсом».
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.