Общественник Колясников заявил, что «крыше» Долиной грозят последствия

Общественник и блогер Сергей Колясников задался вопросом о том, какое будущее ждет «крышу» народной артистки России Ларисы Долиной после того, как Верховный суд встал на сторону Полины Лурье, купившей у нее квартиру.
— Очень интересны последствия для «крыши», которая организовала такую череду судебных решений в пользу Долиной. Пока дело добиралось до Верховного суда, трясло всю страну, — написал Колясников в своем Telegram-канале.
Верховный суд встал на сторону Полины Лурье и постановил отменить все решения нижестоящих судов по делу о продаже квартиры Долиной. Судебное заседание прошло 16 декабря. Покупательница квартиры прибыла в инстанцию вместе со своим юристом. Долина на заседание не явилась, но в суде присутствовал ее адвокат.
Светлана Свириденко, адвокат Лурье, после решения Верховного суда не смогла сдержать эмоций и расплакалась от радости. Она поблагодарила журналистов и общественность за поддержку, сказав, что все «держали за них кулачки». Как решение суда повлияет на другие похожие дела — в материале «Вечерней Москвы».