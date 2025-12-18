Авиакомпания Air India нашла свой Boeing 737‑200, потерянный 13 лет назад

Индийская авиакомпания Air India смогла найти в аэропорту Калькутты один из своих самолетов, который считался утерянным более 10 лет. Об этом в среду, 17 декабря, сообщили в Daily Mail.
Борт Boeing 737−200 потерялся в 2012 году из-за бюрократических недоразумений. Сначала самолет зарегистрировали на Indian Airlines, которая объединилась с Air India в 2007 году. После судно переоборудовали в грузовое и сдали в аренду почтовой службе India Post.
В течение 10 лет лайнер стоял в авиагавани Калькутты. Обнаружить его удалось, когда администрация аэропорта обратилась в Air India с просьбой убрать «мешающее воздушное судно». Теперь организации придется выплатить «парковочное» штрафное обязательство.
Генеральный директор Air India Кэмпбелл Уилсон объяснил, что самолет был выведен из эксплуатации несколько лет назад и информация о нем была исключена из многих документов, передает издание.
