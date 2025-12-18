«Элегантность серебра». В Национальном художественном музее представили сокровища оманского двора

Первый заместитель министра культуры Беларуси Дмитрий Шляхтин отметил, что выставка помогает расширить горизонты и большепроникнуться искусством востока. «Благодаря таким выставкам мы налаживаем мосты между культурами и цивилизациями, чтобы действительно понять все богатство и многообразие мировой культуры. Восточное искусство всегда было интересно славянам, тем более в белорусских традициях очень много элементов, пришедших с востока, которые нашли здесь свою интерпретацию. Безусловно, глядя на некоторые вещи, мы можем даже уловить определенные исторические нюансы. Контакты между лидерами двух стран влияют и на контакты в культурной сфере. Если на высшем политическом уровне есть хорошее отношение, это находит свое отражение во всех сферах, в том числе в сфере культуры. Безусловно, в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты между лидерами двух наших государств, мы вырабатываем для себя определенный план по взаимодействию в культурной сфере на будущее. Будем надеяться, что с каждым годом наши совместные культурные проекты будут прирастать и количеством, и качеством», — констатировал он.