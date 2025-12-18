«Элегантность серебра». В Национальном художественном музее представили сокровища оманского двора

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальном художественном музее Беларуси открылась выставка «Элегантность серебра: сокровища оманского двора» из коллекции Национального музея Султаната Оман, передает корреспондент БЕЛТА.
Выставка представила наиболее яркие и интересные произведения из коллекции Национального музея, что позволило продемонстрировать богатство исторического и культурного наследия Омана. В составе экспозиции предусмотрены различные разделы, призванные познакомить зрителя с разнообразными гранями оманской культуры, ее обычаями и традициями.
«Этот выставочный проект проходит в рамках национального проекта дней Омана, — проинформировал генеральный секретарь Национального музея Султаната Оман Джамаль Хасан аль Мусави. — Эта выставка была впервые показана в стенах Московского Кремля в прошлом году. И сегодня мы имеем честь показать доработанный формат этой выставки в стенах прекрасного музея в Минске. Здесь есть эталонные предметы, например, кинжал 19-го столетия, названный в честь правящей династии Султана Омана, который является национальным символом нашей страны. Это один из основных предметов. Также здесь присутствуют предметы эпохи Оманской империи и нашей столицы Занзибар на восточном побережье Африки. Также есть предметы прикладного искусства».
Первый заместитель министра культуры Беларуси Дмитрий Шляхтин отметил, что выставка помогает расширить горизонты и большепроникнуться искусством востока. «Благодаря таким выставкам мы налаживаем мосты между культурами и цивилизациями, чтобы действительно понять все богатство и многообразие мировой культуры. Восточное искусство всегда было интересно славянам, тем более в белорусских традициях очень много элементов, пришедших с востока, которые нашли здесь свою интерпретацию. Безусловно, глядя на некоторые вещи, мы можем даже уловить определенные исторические нюансы. Контакты между лидерами двух стран влияют и на контакты в культурной сфере. Если на высшем политическом уровне есть хорошее отношение, это находит свое отражение во всех сферах, в том числе в сфере культуры. Безусловно, в рамках тех договоренностей, которые были достигнуты между лидерами двух наших государств, мы вырабатываем для себя определенный план по взаимодействию в культурной сфере на будущее. Будем надеяться, что с каждым годом наши совместные культурные проекты будут прирастать и количеством, и качеством», — констатировал он.
Первый замминистра подчеркнул, что в настоящий момент актуальным стал выход на региональный уровень. «Нам нужно выходить хотя бы на уровень крупных областных центров, где также есть что показать, которые также могут предоставить площадки для проведения подобных мероприятий. Тогда это будет интересно и большому количеству посетителей вне Минска, потому что Минск — это не вся культура Беларуси и не все учреждения. Надо выходить в регионы, надо налаживать контакты по межрегиональному сотрудничеству. Тогда мы можем говорить, что в целом культурное сотрудничество между государствами находится не просто в активной, но и в широкой фазе взаимодействия», — добавил Дмитрий Шляхтин.
В церемонии открытия выставки приняла участие помощник проректора Университета Султана Кабуса по вопросам международного сотрудничества, заместитель председателя Совета попечителей Национального музея Ее Высочество Мона бинт Фахад Аль Саид. «Серебро является очень важной частью исторического наследия Султаната Омана, — подчеркнула она. — И это то сокровище, которое презентуется во многих регионах. Здесь красота настолько ценная, что ее невозможно описать в двух словах. Подобные выставки могут благоприятно содействовать сотрудничеству наших двух государств в области культуры, музеев и на уровне университетов. Университет имени Султана Кабуса также будет очень рад посодействовать развитию этих отношений. Хочу поблагодарить белорусскую сторону за приглашение и Национальный художественный музей в Минске».
Искусство обработки серебра занимает важное место в оманской культуре, отражая статус владельца и художественное самовыражение мастера. На выставке представлены изысканные изделия: кинжалы, пояса, амулеты и ювелирные украшения, выполненные с филигранным искусством. Серебряные предметы олицетворяют духовную защиту и ценность благородного металла. Кинжалы ханджар, запечатленные в национальной эмблеме Омана, играли практические и церемониальные роли на протяжении тысячелетий. Выставка включает примеры традиционных кинжалов и демонстрирует многообразие оманских ремесел.
Экспозиция также включает традиционные костюмы, отражающие идентичность и ценности оманской одежды, и ювелирные украшения, подчеркивающие эстетические и культурные аспекты. Особое место на выставке занимает комплекс мемориальных вещей принцессы Сайиды Сальмы бинт Са’ид аль-Буса’иди, автора произведения «Мемуары арабской принцессы Занзибара», первой в мире автобиографии знатной арабской женщины.
Выставка будет экспонироваться до 18 марта 2026 года. -0-