Мнение: на наших глазах рождается новая стратегия безопасности с акцентом на экономику и технологии

18 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Послание Президента белорусскому народу и парламенту на Всебелорусском народном собрании обозначило современное понимание безопасности. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделился член Совета Республики, военный комиссар Гомельской области, делегат VII ВНС Андрей Кривоносов.
По словам Андрея Кривоносова, безопасность сегодня — не только армия и границы. «На наших глазах рождается фактически новая стратегия безопасности, где акцент смещается на экономику и технологии. Прежде всего это ставка на экономическую самодостаточность. История с западными санкциями стала уроком, который открыл перед нами новые возможности. Беларусь не замкнулась, а переориентировала потоки, нашла новых партнеров. Торговля почти с 190 странами, особенно с растущими рынками Азии, Африки, Ближнего Востока, — наша страховка от внешних угроз и шантажа, реальный способ сохранить рабочие места и доходы людей», — отметил он.
В стране сделан правильный вывод о технологическом суверенитете, уверен делегат. «Взят курс на собственные разработки в микроэлектронике, робототехнике, фармацевтике, IT. Это требует вложений и трудозатрат, но это вопрос укрепления нашей инфраструктуры и оборонной промышленности», — сказал военком.
Немаловажна и созданная ресурсная база, которую предстоит в дальнейшем развивать и укреплять. «Это энергетика и продовольствие. Запуск БелАЭС повысил нашу энергонезависимость, а собственное производство высококачественных продуктов — гарантия социальной стабильности. Безопасность народа начинается с уверенности, что в домах будет тепло, а на столах — свежая и натуральная еда», — подчеркнул Андрей Кривоносов.
Делегат особо отметил важный момент, на который обратил внимание Президент, — внутреннее единство народа, сила современной идеологии, поддержка отечественного производства.
«Мы живем в период перемен, когда складывается целостная доктрина безопасности XXI века. Ее ядро — сильная и умная экономика, которая активно взаимодействует с миром, делает нашу страну неуязвимой, создает основу для мирного развития. Именно такая комплексная безопасность — военная, экономическая, технологическая, продовольственная — дает народу стабильную работу, достойный заработок и чувство защищенности», — резюмировал Андрей Кривоносов.
Рассмотрение Программы социально-экономического развития Беларуси на 2026−2030 годы — основная часть в повестке второго дня заседания ВНС. Этот главный документ предстоит утвердить делегатам VII ВНС. -0-