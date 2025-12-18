Мнение: на наших глазах рождается новая стратегия безопасности с акцентом на экономику и технологии

По словам Андрея Кривоносова, безопасность сегодня — не только армия и границы. «На наших глазах рождается фактически новая стратегия безопасности, где акцент смещается на экономику и технологии. Прежде всего это ставка на экономическую самодостаточность. История с западными санкциями стала уроком, который открыл перед нами новые возможности. Беларусь не замкнулась, а переориентировала потоки, нашла новых партнеров. Торговля почти с 190 странами, особенно с растущими рынками Азии, Африки, Ближнего Востока, — наша страховка от внешних угроз и шантажа, реальный способ сохранить рабочие места и доходы людей», — отметил он.