Туристы обнаружили на дереве в горах в Германии застрявшего парапланериста

Отмечается, что инцидент произошел 17 декабря, когда туристы обнаружили пилота на буковом дереве на высоте 20 метров. Он не мог самостоятельно спуститься после крушения параплана, вызванного обрывом троса управления. Мужчина находился в западне 3 часа.