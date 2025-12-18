Туристы обнаружили на дереве в горах в Германии застрявшего парапланериста

Туристы нашли парапланериста, застрявшего на дереве в Виенских горах на западе Германии. Об этом сообщает «Лента.ру».
Отмечается, что инцидент произошел 17 декабря, когда туристы обнаружили пилота на буковом дереве на высоте 20 метров. Он не мог самостоятельно спуститься после крушения параплана, вызванного обрывом троса управления. Мужчина находился в западне 3 часа.
Спасателям пришлось пешком добираться до труднодоступного места. Пожарные эвакуировали мужчину с помощью специального снаряжения и воздушной подушки. Пострадавший отделался царапиной, госпитализация ему не потребовалась.
Ранее сообщалось, что 18-летний турист отправился в поход по горам Румынии и пропал у замка Дракулы.