Маршруты трамваев в центре Москвы изменятся днем 19 декабря

Так, трамваи А будут курсировать от станции Московских центральных диаметров (МЦД) «Калитники» через станцию метро «Пролетарская» до станции Московского центрального кольца (МЦК) «Дубровка». Трамваи № 3 будут ходить от станции метро «Чертановская» через Павелецкий вокзал до станции метро «Пролетарская», а № 39 — от станции метро «Университет» через Павелецкий вокзал до станции метро «Пролетарская».