Эксперт Муртазин: iPhone 17 Pro подешевел в РФ из-за низкого спроса

Цена на смартфон Apple iPhone 17 Pro в России резко снизилась из-за падения потребительского спроса. Такое заявление в беседе с NEWS.ru сделал IT-эксперт Эльдар Муртазин.
По его мнению, на одного покупателя сейчас приходится около четырех устройств, что свидетельствует о низком интересе. Эксперт связал эту ситуацию с ограничениями Apple для российских пользователей, которые делают использование телефона неудобным и подталкивают покупателей к переходу на Android.
Муртазин также отметил, что iPhone перестал быть признаком показательной роскоши в России. По его словам, потребители теперь предпочитают менее заметные или бюджетные гаджеты, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, что привело к уходу спроса из премиум-сегмента.
Ранее сообщалось, что на iPhone с обновленной операционкой все фото с Android стали красными.