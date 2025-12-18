Эксперт Муртазин: iPhone 17 Pro подешевел в РФ из-за низкого спроса

Муртазин также отметил, что iPhone перестал быть признаком показательной роскоши в России. По его словам, потребители теперь предпочитают менее заметные или бюджетные гаджеты, чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, что привело к уходу спроса из премиум-сегмента.