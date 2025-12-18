Врач Дулебенец предупредила о женской болезни, которую находят у мужчин

Некоторые мужчины изредка сталкиваются с женской болезнью под названием эндометриоз. Это состояние, при котором ткань, схожая по структуре с внутренней оболочкой матки, обнаруживается за пределами ее полости. Об этом рассказала гинеколог Ольга Дулебенец.
По словам медика, симптоматика этого заболевания у мужчин зависит от расположения внематочных очагов. Среди возможных проявлений эндометриоза у мужчин специалисты выделяют боли в нижней части живота и кровь в моче или семенной жидкости.
Кроме того, к характерным признакам относят болезненность во время мочеиспускания, учащение позывов к мочеиспусканию, дискомфорт при эякуляции и наличие уплотнений, прощупываемых в паховой области. Однако Дулебенец отметила, что многие из этих признаков также присущи, например, простатиту.
Если у мужчины подтверждают наличие эндометриоза, требуется хирургическое вмешательство. Доктор подчеркнула, что после операции рецидивы случаются очень редко. Если вмешательство невозможно или очагов много, врачи могут назначить гормональную терапию, направленную на снижение уровня эстрогенов.
Причины развития эндометриоза у мужчин остаются не до конца изученными. Наиболее вероятным объяснением специалисты считают нарушения в процессе внутриутробного развития. Так, в начале развития эмбрион формирует два типа зачатков протоков — мюллеровы и вольфовы.
— У будущих мальчиков клетки яичек рано начинают вырабатывать антимюллеров гормон, поэтому мюллеровы протоки должны полностью исчезнуть. Однако природа не всегда работает по линейке: крошечные островки этих тканей могут сохраниться, — передает слова Дулебенец Lenta.ru.
Уролог, андролог и доктор медицинских наук Александр Лубенников рассказал, что для выявления негативного влияния простаты на качество сперматозоидов необходимо проверить семенную жидкость на содержание цинка.