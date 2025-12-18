«Отложил поездку в Братиславу ради ВНС». Посол Словакии считает, что белорусский опыт прямой демократии мог бы быть полезен другим странам

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деятельность Всебелорусского народного собрания демонстрирует пример прямой демократии. Такую точку зрения выразил корреспонденту БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол Словакии в Беларуси Йозеф Мигаш, который в качестве гостя участвовал во втором заседании VII Всебелорусского народного собрания.
Время конкретных дел. Главное из Послания Лукашенко на Всебелорусском народном собрании.
«Это проявление высшей формы власти, которая называется прямой демократией, — отметил глава дипломатической миссии. — Всебелорусское народное собрание — это принципиальное новшество».
Посол Словакии рассказал о подготовке визита словацкого премьер-министра в Минск.
Йозеф Мигаш подчеркнул, что ранее, когда первый раз был послом Словакии в Беларуси, в качестве гостя уже присутствовал на заседании ВНС. «Сейчас статус данного органа существенно изменился. Всебелорусское народное собрание стало высшим представительным органом народовластия вашей страны. На нем могут приниматься решения, определяться стратегические направления развития общества и государства», — отметил посол.
Он также обратил внимание, что как бывший председатель парламента Словакии прекрасно понимает, что это за структура. «ВНС — это принципиальное новшество. И, по моему мнению, надо подумать о том, чтобы и в других странах перенять опыт, в том числе по прямому участию людей в принятии решений по долгосрочному развитию своего государства. Это принципиальные, ключевые вещи для каждой страны», — подчеркнул он.
«Это новшество не только непосредственно Беларуси, но и в целом функционирования законодательной власти, — сказал дипломат. — Делегаты приезжают со всех регионов страны и принимают принципиальные решения, у них есть такое право. Это важно, когда люди напрямую определяют очень важные моменты в деятельности государства, какая будет программа развития на пять, на десять лет. Это новшество, высокая форма прямой демократии».
«Я рад, что сам смог участвовать в этом мероприятии и видеть, как это работает», — подчеркнул посол Словакии в Беларуси.
Дипломат также рассказал, что для того, чтобы принять участие в заседании ВНС, отложил на несколько дней поездку на родину в Братиславу на рождественские праздники. «Это принципиальная вещь, и я мог бы уже быть дома, но поскольку получил приглашение, то решил остаться и участвовать во Всебелорусском народном собрании», — отметил Йозеф Мигаш. -0-