«Отложил поездку в Братиславу ради ВНС». Посол Словакии считает, что белорусский опыт прямой демократии мог бы быть полезен другим странам

Он также обратил внимание, что как бывший председатель парламента Словакии прекрасно понимает, что это за структура. «ВНС — это принципиальное новшество. И, по моему мнению, надо подумать о том, чтобы и в других странах перенять опыт, в том числе по прямому участию людей в принятии решений по долгосрочному развитию своего государства. Это принципиальные, ключевые вещи для каждой страны», — подчеркнул он.