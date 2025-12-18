«Спрашивалка не выросла»: Алаудинов обратился к Вассерману с угрозой

Глава спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов записал видеообращение, адресованное депутату Государственной думы Анатолию Вассерману. Он сделал ряд конфликтных заявлений и пригрозил его помощнику Роману Носикову.
Это обращение стало реакцией на депутатский запрос, опубликованный Вассерманом в канале Носикова. Парламентарий в нем выразил уважение к Алаудинову, но при этом отметил, что вокруг командира «Ахмата» собираются лица, которые рассматривают генерала как «инструмент для решения личных проблем с правосудием».
Вассерман упомянул, что один из этих людей включен в перечень лиц, связанных с терроризмом и экстремизмом, и обратился к Алаудинову с просьбой «приказать прекратить этот балаган». Предполагается, что этот запрос связан с недавними разногласиями между военными блогерами и военнослужащими «Ахмата».
Алаудинов воспринял слово «балаган» на свой счет и поинтересовался, что именно депутат считает таким: написание книг, работу на объединение или участие в специальной военной операции. Генерал добавил, что для того, чтобы задавать ему вопросы, у Вассермана «спрашивалка не выросла».
— К вашему сведению, Анатолий, может быть, у вас и есть депутатская неприкосновенность, а вот как раз у Носикова ее нет, и я так думаю, что после новогодних праздников я ему, даст бог, дам по заслугам, — сказал Алаудинов в своем Telegram-канале.
Солдат спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» Бекхан Юнусов ранее записал видео с угрозой судом публицисту Анастасии Мироновой и дал ей неделю, чтобы «одуматься». Она рассказала, что военному не понравились ее посты с критикой слов Алаудинова.