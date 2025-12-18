«Спрашивалка не выросла»: Алаудинов обратился к Вассерману с угрозой

— К вашему сведению, Анатолий, может быть, у вас и есть депутатская неприкосновенность, а вот как раз у Носикова ее нет, и я так думаю, что после новогодних праздников я ему, даст бог, дам по заслугам, — сказал Алаудинов в своем Telegram-канале.