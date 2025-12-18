Мужчина обманом пробрался в самолет без билета и паспорта в Лондоне

Мужчина без билета и паспорта проник на борт самолета British Airways в лондонском аэропорту Хитроу, воспользовавшись невнимательностью персонала. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление профессора авиационной безопасности Ковентрийского университета Филиппа Баума.
Инцидент произошел 13 декабря, когда нарушитель вслед за другими пассажирами прошел на посадку без проверки, представившись членом семьи одного из путешественников. Его обнаружили только после того, как он занял место в полностью заполненном салоне.
Мужчину задержали, несмотря на его утверждения о прохождении досмотра. После инцидента вооруженные полицейские осмотрели его место и багажные полки.
Профессор Баум назвал этот случай свидетельством значительного пробела в системе безопасности аэропорта и процедурах проверки пассажиров перед посадкой.
Ранее сообщалось, что пассажир без билета проскользнул в самолет в аэропорту Израиля.