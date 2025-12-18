ФОМ: большинство россиян уверены, что прямая линия с Путиным необходима

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, будет транслироваться 19 декабря. Сбор вопросов для нее начался 4 декабря и продлится до окончания эфира. В этом году, как и в 2024-м, расшифровкой обращений занимается GigaChat. Ведущими будут журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин.