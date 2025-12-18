ФОМ: большинство россиян уверены, что прямая линия с Путиным необходима

Три четверти (75%) россиян считают необходимым проведение ежегодной прямой линии с Владимиром Путиным, следует из опроса, размещенного на сайте ФОМ.
При этом 54% опрошенных граждан планируют посмотреть или послушать прямую линию в 2025 году.
«Если бы у них (респондентов — прим. ред.) была возможность задать вопрос В. Путину, люди чаще всего называли такие темы, как завершение военной спецоперации на Украине, проблемы пенсионеров, борьба с инфляцией, вопросы здравоохранения и образования, а также повышение зарплат», — сказано в публикации.
Опрос провели в период с 5 по 7 декабря. В нем участвовали 1,5 тысячи человек из 51 субъекта РФ.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая объединяет большую пресс-конференцию главы государства и прямую линию, будет транслироваться 19 декабря. Сбор вопросов для нее начался 4 декабря и продлится до окончания эфира. В этом году, как и в 2024-м, расшифровкой обращений занимается GigaChat. Ведущими будут журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин.