Ричмонд
+13°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рождественские площадки открылись в Москве

Манежная и Тверская площади стали центральными площадками фестиваля: на Манежной разместился город елочных игрушек с акцентом на возрождение искусства ватной игрушки, где гости могут встретить не только Деда Мороза и Снегурочку, но и многочисленных персонажей, выполненных в этой стилистике, а на Тверской установят восьмиметровую елку, выполненную в стилистике архитектурных символов Москвы — от Большого театра до сталинских высоток и башен Кремля.

76

Манежная и Тверская площади стали центральными площадками фестиваля: на Манежной разместился город елочных игрушек с акцентом на возрождение искусства ватной игрушки, где гости могут встретить не только Деда Мороза и Снегурочку, но и многочисленных персонажей, выполненных в этой стилистике, а на Тверской установят восьмиметровую елку, выполненную в стилистике архитектурных символов Москвы — от Большого театра до сталинских высоток и башен Кремля.