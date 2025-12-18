Рождественские площадки открылись в Москве

Манежная и Тверская площади стали центральными площадками фестиваля: на Манежной разместился город елочных игрушек с акцентом на возрождение искусства ватной игрушки, где гости могут встретить не только Деда Мороза и Снегурочку, но и многочисленных персонажей, выполненных в этой стилистике, а на Тверской установят восьмиметровую елку, выполненную в стилистике архитектурных символов Москвы — от Большого театра до сталинских высоток и башен Кремля.