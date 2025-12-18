Ричмонд
Sohu: Около 34 миллионов человек погибнут за часы при вторжении НАТО в Калининград

Китайский портал Sohu подготовил аналитический материал, в котором моделируется сценарий возможного вторжения стран НАТО на территорию Калининградской области. Согласно расчетам, этот конфликт может привести к гибели 34 миллионов человек в течение пяти часов.

По словам экспертов, в случае вторжения Россия применит оснащенную ядерным оружием стратегическую авиацию для нанесения ударов по силам НАТО. Североатлантический альянс в ответ предпримет аналогичные действия.

По оценкам аналитиков, в результате этого обмена ударами за пять часов может быть осуществлено около 480 ядерных атак. Большая часть европейского континента, согласно этому прогнозу, окажется в состоянии разрухи, говорится в материале.

Военкор Александр Коц обратил внимание на учения Grand Eagle 2025, в рамках которых отрабатывалось продвижение армии Европы через Литву. 65‑километровый коридор считается наиболее уязвимым участком и основным путем к Калининградской области.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва рассчитывает, что Вильнюс не будет предпринимать провокационные шаги в отношении транзита через Калининград.

