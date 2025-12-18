Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал о полетах украинских беспилотников над Беларусью, отвечая на вопросы после Послания белорусскому народу и парламенту.
Белорусский лидер рассказал, что не так давно украинцы предупредили по каналам спецслужб, что на территорию Беларуси залетел беспилотник. Украинская сторона при этом предложила сбивать БПЛА над белорусской территорией. Однако президент предупредил, что это будет иметь далеко идущие последствия.
При этом глава республики рассказал, что в Беларусь залетают через Польшу, Литву или Латвию украинские беспилотники и также могут залетать российские БПЛА.
— Это уже нормально. Что российский залетит, одурманенный средствами радиоэлектронной борьбы, что украинский — это норма. Мы им это довели: «Ребята, над нами летают не только российские, но и украинские беспилотники», — рассказал он.
А далее Лукашенко пояснил, что говорит это для понимания того, какой поворот может произойти. И добавил, что украинские военные понимают, что под воздействием систем радиоэлектронной борьбы любой БПЛА может изменить направление.
— Поэтому вы (украинские военные. — Ред.) этого не делайте, потому что вы вынудите нас отвечать. Наши спецслужбы мой сигнал передали. Тогда они говорят: «Факты!» Отправил им эти факты — тишина, поняли, — заключил белорусский президент.
