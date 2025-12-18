Минфин намерен увеличить страховое покрытие по некоторым вкладам

Министерство финансов России предложило повысить лимит страхового покрытия по счетам эскроу с 10 до 30 миллионов рублей. Это изменение значительно расширит круг сделок с жилой недвижимостью, которые будут охвачены такой мерой защиты.
Страховое покрытие увеличится до 30 миллионов рублей для счетов эскроу, открытых в рамках договоров купли-продажи недвижимости, расчетов по долевому участию в строительстве, а также по договорам строительного подряда.
Кроме того, ведомство намерено увеличить лимит страховых выплат с 1,4 миллиона до 2 миллионов рублей для рублевых вкладов физических лиц со сроком действия более трех лет.
Данная мера коснется и рублевых вкладов, оформленных через безотзывные сберегательные сертификаты, со сроком от одного года до трех лет, следует из текста законопроекта.
Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова заявила, что сейчас в России стало невыгодно держать сбережения в иностранной валюте, так как рублевые депозиты показывают высокую доходность и рубль очень стабилен.