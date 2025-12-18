Скрывались в здании 17 часов: Банда воров в плащах украла 19 миллионов евро из банка

Власти Германии объявили о вознаграждении за получение данных о группе воров в плащах, которые год назад украли из банка в Любеке 19 миллионов евро (почти 1,8 миллиарда рублей). Об этом сообщает Need To Know.
Немецкое правительство готово заплатить информатору 300 тысяч евро (28,2 миллиона рублей).
Инцидент с ограблением случился в декабре 2024 года в отделении Deutsche Bank. Четверо преступников заявились в банк около полудня, поднялись на верхние этажи здания и скрылись в офисах. Ночью, дождавшись ухода работников, они вскрыли 371 ячейку с золотом, драгоценностями и деньгами. Забрав все содержимое, они скрылись. Причем их присутствие в банке на отобразилось на камерах.
Полиция не может понять, как ворам удалось провести в здании 17 часов и остаться незамеченными. Камеры так и не зафиксировали их лица. По данным следствия, банда даже привезла с собой биотуалет, чтобы не оставить следов ДНК. Охранники заметили их только при выезде с парковки. Однако номера внедорожников запомнить не удалось.
