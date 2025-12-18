Скрывались в здании 17 часов: Банда воров в плащах украла 19 миллионов евро из банка

Полиция не может понять, как ворам удалось провести в здании 17 часов и остаться незамеченными. Камеры так и не зафиксировали их лица. По данным следствия, банда даже привезла с собой биотуалет, чтобы не оставить следов ДНК. Охранники заметили их только при выезде с парковки. Однако номера внедорожников запомнить не удалось.