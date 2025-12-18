О снеге уже и не мечтаем: В Молдове +7 градусов днем, а по-зимнему холодно только ночью — что говорят синоптики

Синоптики говорят, чтобы снега в ближайшее время не ждали.
В пятницу, 19 декабря, в Молдове будет солнечно и довольно-таки тепло для этого времени года — +7 градусов.
Ночью — +1 градус.
Без осадков.
А вот в ночь на субботу температура опустится до …-1 градуса.
