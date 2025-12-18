Ричмонд
Мошенники продали в Москве 61 квартиру, купленную на украденные деньги

Столичные аферисты в 2025 году продали 61 квартиру, купленную на дистанционно украденные деньги. Об этом в четверг, 18 декабря, рассказал заместитель начальника следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов.

Чаще всего злоумышленники атакуют регионы, где цены на объекты недвижимости высокие. На второй строчке рейтинга оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область (21 случай), на третьем — Московская область (14 случаев), на четвертом — Новосибирск (12 случаев).

По словам Филлипова, каждый раз суд принимает разные решения. В 40 процентах случаев закон поддерживает продавца, еще в 40 — сделку аннулируют с возвратом средств покупателю и квартиры продавцу, в 20 — инстанция становится на сторону покупателя, передает ТАСС.

Недавно пенсионер из Костромы перевел 245 тысяч рублей мошенникам, которые представились Дженнифер Энистон из Калифорнии. Мужчина начал переписываться с пользовательницей социальных сетей под ником актрисы.

Ранее аферист под видом успешного бизнесмена также обманул государственную служащую из столицы на восемь миллионов рублей. Мужчина познакомился с ней на сайте и предложил инвестировать в драгоценные металлы.