Правительство РФ расширило возможности переселения соотечественников в ХМАО

Также изменения утверждены в программах переселения для Магаданской области («Трудовые ресурсы Магаданской области»), Саратовской области («Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции»), Костромской области и Нижегородской области (программа на 2021−2025 годы). Правительство РФ внесло изменения, чтобы сделать процесс более прозрачным и эффективным.