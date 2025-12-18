Ричмонд
Правительство РФ расширило возможности переселения соотечественников в ХМАО

Правительство РФ согласовало изменения в государственные программы по добровольному переселению соотечественников в пять российских регионов, в том числе и в ХМАО. Документ подписан 17 декабря.

Программы переселения соотечественников модернизированы в ХМАО и других регионах.

«Согласовать проект изменений, которые вносятся в подпрограмму “Оказание содействия добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ — Югру соотечественников, проживающих за рубежом. На 2020−2025 годы” государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры “Поддержка занятости населения”», — говорится в распоряжении.

Также изменения утверждены в программах переселения для Магаданской области («Трудовые ресурсы Магаданской области»), Саратовской области («Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции»), Костромской области и Нижегородской области (программа на 2021−2025 годы). Правительство РФ внесло изменения, чтобы сделать процесс более прозрачным и эффективным.