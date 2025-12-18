Врач предупредила об опасной особенности травяного чая

Черный и зеленый чай не всегда безопасно заменять травяными, так как травы могут влиять на действие лекарств. Об этом заявила в разговоре с «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
— Травяные сборы могут вызывать аллергию, усиливать или ослаблять действие лекарств, — сообщила медик.
Врач добавила, что вечером вообще лучше избегать крепкого чая — лучшим выбором станет просто теплая вода с медом или слабый отвар ромашки.
Ранее 360.ru, негативно на здоровье может сказаться пакетированный чай, так как в составе напитка зачастую встречаются ароматизаторы, вкусовые добавки и красители. Они могут приводить к неприятным последствиям у людей, которые склонны к аллергии или пищевым непереносимостям. Кроме того, для подобного чая нередко используют сырье плохого качества, что и маскируют ароматизаторами.