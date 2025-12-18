«Переезжать не хочется». Делегат ВНС о преимуществах жизни в сельской местности

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Коммунаровского сельского Совета депутатов Михаил Борисевич рассказал БЕЛТА о преимуществах жизни в сельской местности по итогам выступления главы государства в первый день работы VII Всебелорусского народного собрания.
Лукашенко: моя задача — спасти деревню.
Агрогородок Коммунар в Буда-Кошелевском районе — настоящий микрорайон с развитой инфраструктурой, отметил Михаил Борисевич. Многоэтажные дома, школа, детский сад, больница, почта, отделение банка, музыкальная и спортивная школы — тут есть все.
На вопрос, почему важно развивать малые населенные пункты, делегат привел цитату Президента: без деревни не будет города. «Если все уедут из деревни, город не сможет существовать. Нужно создавать благоприятные условия для жизни, развивать инфраструктуру, обеспечивать комфорт для жителей», — сказал он.
Сам Михаил Борисевич родом из города, но по распределению попал в маленький населенный пункт. «Обустроился, нашел супругу, у нас многодетная семья, построили жилье. Из деревни не хочется переезжать в город — все устраивает и нравится», — подчеркнул он. -0-