Польша начнет производство мин для размещения на границе с Беларусью

В Польше разворачивают производство мин для размещения их на границе с Беларусью и Россией.

Источник: Комсомольская правда

В Польше разворачивают производство мин для размещения их на границе с Беларусью и Россией.

В Польше начнут производить мины для размещения их на границе с Беларусью и Россией, пишет БелТА со ссылкой на RMF24.

Так, производство мин для размещения на границе с Беларусью и Калининградской областью России развернется на территории Польши в рамках программы «Восточный щит».

По словам замминистра национальной обороны Польши Павла Залевского, польскими властями решено возобновить производство противопехотных мин впервые со времен холодной войны в целях укрепления 800-километровой восточной границы страны. Также Польша приняла решение выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин. И добавил, что польские военные заинтересованы в приобретении «больших объемов мин в кратчайшие сроки».

Производство мин в Польше хотят запустить через полгода после уведомления в рамках программы «Восточный щит».

Производством мин займется польская госкомпания Belma, уже поставляющая польской армии разного рода взрывчатые средства. В руководстве компании заявили, что готовы нарастить объемы производства до 1,2 миллиона мин в год в сравнении с актуальным годовым объемом производства около 100 тысяч единиц. При этом известно, что в рамках программы «Восточный щит» Польше может потребоваться 5 — 6 миллионов мин разного типа.

Кроме того, гендиректор компании Belma Ярослав Закржевский, заявил, что излишки производства потом могут распределяться между союзниками в регионе, в том числе странами Балтии, и экспортироваться в Украину.

Ранее Литва и Финляндия сказали о запуске производства противопехотных мин в 2026-м. Латвия и Эстония объявили о выходе из Оттавской конвенции, также планируя запуск собственного производства мин при необходимости.

Тем временем белорусский президент Александр Лукашенко сказал о полетах украинских беспилотников над Беларусью.

Что еще сказал Александр Лукашенко в Послании к белорусскому народу и парламенту 18 декабря 2025: собрали главное из выступления президента Беларуси.

Также Лукашенко сказал Трампу использовать самое сильное оружие.

