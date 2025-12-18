Польша начнет производство мин для размещения на границе с Беларусью

Производством мин займется польская госкомпания Belma, уже поставляющая польской армии разного рода взрывчатые средства. В руководстве компании заявили, что готовы нарастить объемы производства до 1,2 миллиона мин в год в сравнении с актуальным годовым объемом производства около 100 тысяч единиц. При этом известно, что в рамках программы «Восточный щит» Польше может потребоваться 5 — 6 миллионов мин разного типа.