Участница скандала на концерте Coldplay заявила, что этот инцидент разрушил ее жизнь

Кристин Кэбот рассказала, что скандал из-за ее объятий с генеральным директором Astronomer Энди Байроном, которые попали в объектив камеры для поцелуев на концерте рок-группы Coldplay, разрушил ей жизнь.
Это видеозапись набрала 10 миллионов просмотров всего за несколько часов. После этого Байрон и Кэбот были вынуждены покинуть свои посты, так как оказалось, что оба находятся в браке. Супруга Байрона, узнав о случившемся, ушла из дома и поселилась в другом особняке.
Кэбот сообщила, что столкнулась с потоком угроз. По ее словам, они с Байроном посетили концерт уже после того, как оба разорвали отношения со своими прежними партнерами. Экс-супруг Кэбот также был на том же выступлении Coldplay, предположительно, на первом свидании.
— Она сказала, что дети так стесняются ее, что не разрешают ей забирать их из школы или ходить с ними на спортивные соревнования. Сейчас Кэбот призывает людей «быть добрее друг к другу», — передает газета Metro.
Инцидент произошел в июле на концерте в Бостоне. После того как объятия Байрона и Кэбот попали на большой экран, гендиректор компании поспешил спрятаться от камеры, в то время как его спутница просто отвернулась. Солист Coldplay Крис Мартин сразу же обратил на пару внимание.