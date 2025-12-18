Участница скандала на концерте Coldplay заявила, что этот инцидент разрушил ее жизнь

Это видеозапись набрала 10 миллионов просмотров всего за несколько часов. После этого Байрон и Кэбот были вынуждены покинуть свои посты, так как оказалось, что оба находятся в браке. Супруга Байрона, узнав о случившемся, ушла из дома и поселилась в другом особняке.