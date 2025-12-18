Россиянам рассказали, как избежать опьянения и похмелья после застолья

Чтобы избежать сильного опьянения и похмелья после застолья, можно заранее принять сорбенты. Об этом и других способах снизить токсичное влияние спиртного, сообщила aif.ru нутрициолог Василиса Непомнящих.
— Сорбенты снижают тяжесть похмельных симптомов. Принимать сорбенты следует за 30 минут до начала приема алкоголя с достаточным количеством воды. Одновременно и сразу после приёма алкоголя принимать сорбенты бессмысленно, — заявила врач.
Она добавила, что также лимон обладает свойствами, которые могут частично смягчать последствия употребления алкоголя. Кислота помогает быстрее метаболизировать ацетальдегид, является антиоксидантом, обладает противовоспалительным эффектом.
Однако, наилучшая стратегия для предотвращения похмелья во время праздника заключается в медленном употреблении алкоголя вместе с питанием. Также рекомендуется параллельно с алкогольными напитками потреблять достаточное количество воды, передает телеканал «Царьград».