Пульмонолог Геппе: частые ОРВИ могут спровоцировать астму

Частые простуды и ОРВИ могут спровоцировать развитие бронхиальной астмы. Насторожиться стоит в случае появления приступов кашля и затруднения дыхания, об этом сообщила в разговоре с aif.ru пульмонолог Наталья Геппе.
— Обострения хронического воспалительного заболевания, то есть астмы, возникают на фоне вирусных инфекций, а также провоцируются различными аллергенами. Повторяющиеся эпизоды бронхообструкции на фоне ОРВИ — это симптом, под которым может скрываться бронхиальная астма, — заявила доктор.
Врач добавила, что астма проявляется в виде приступов кашля с затруднением дыхания, нередко со свистящими хрипами на выдохе. Если это воспаление не лечить правильно, каждый эпизод вирусной инфекции может протекать с обострением бронхиальной астмы.
Нередко астму принимают за бронхит или длительную простуду, предупредил ранее RT. Точная постановка диагноза требует исследований функции дыхания и аллергологической диагностики.