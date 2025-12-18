Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пульмонолог Геппе: частые ОРВИ могут спровоцировать астму

Астма проявляется в виде приступов кашля с затруднением дыхания.

Источник: Комсомольская правда

Частые простуды и ОРВИ могут спровоцировать развитие бронхиальной астмы. Насторожиться стоит в случае появления приступов кашля и затруднения дыхания, об этом сообщила в разговоре с aif.ru пульмонолог Наталья Геппе.

— Обострения хронического воспалительного заболевания, то есть астмы, возникают на фоне вирусных инфекций, а также провоцируются различными аллергенами. Повторяющиеся эпизоды бронхообструкции на фоне ОРВИ — это симптом, под которым может скрываться бронхиальная астма, — заявила доктор.

Врач добавила, что астма проявляется в виде приступов кашля с затруднением дыхания, нередко со свистящими хрипами на выдохе. Если это воспаление не лечить правильно, каждый эпизод вирусной инфекции может протекать с обострением бронхиальной астмы.

Нередко астму принимают за бронхит или длительную простуду, предупредил ранее RT. Точная постановка диагноза требует исследований функции дыхания и аллергологической диагностики.