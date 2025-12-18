Колумбийку, отравившую малиной школьниц, нашли благодаря бутылке с водой

Сотрудники правоохранительных органов нашли предпринимательницу из Колумбии, обвиняемую в убийстве двух школьниц, благодаря бутылке с водой. Об этом случае в четверг, 18 декабря, рассказали в The Mirror.
54-летнюю Зульму Гусман Кастро объявили в международный розыск через Интерпол. Несмотря на это, женщина решила дать интервью колумбийскому телеканалу. На видео она пила воду из бутылки британского бренда Buxton.
Деталь натолкнула следователей на то, что подозреваемая скрывается на территории Великобритании. 16 декабря женщину удалось обнаружить. Ее доставили в больницу — она хотела покончить жизнь самоубийством.
В отношении Кастро уже выдали ордер на арест. Ожидается начало процедуры ее экстрадиции в Колумбию. По предварительным данным, она совершила двойное убийство, так как у нее был тайный роман с отцом одной из погибших, передает издание.
Недавно девочку Мишель Мари Ньютон, похищенную в возрасте трех лет, нашли живой спустя 42 года. Однако она не подозревала, что все это время числилась в национальной базе пропавших детей.