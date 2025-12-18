Ричмонд
Врач рассказала, кому нельзя пить кофе натощак

Гастроэнтеролог Кашух посоветовала отказаться от кофе при приеме обезболивающих.

Источник: Комсомольская правда

Употребление кофе натощак особенно вредно для людей с инфицированием хеликобактер пилори (бактерия, вызывающая гастрит), а также для тех, кто принимает обезболивающие. Об этом заявила изданию «РИАМО» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

— От кофе натощак стоит воздержаться курильщикам, людям с инфекцией хеликобактер пилори, а также тем, кто принимает обезболивающие лекарства, — перечислила медик.

Она добавила, что не лучшее решение пить кофе натощак, если в желудке и 12-перстной кишке есть очаги воспаления. В этом случае привычка может спровоцировать развитие эрозий и язв.

Крепкий чай также способен повлиять на пищеварение, рассказал RT. В напитке содержится большая концентрация танинов, которые замедляют моторику ЖКТ и стимулируют выделение соляной кислоты. Кроме того, чай снижает усваивание железа из пищи.